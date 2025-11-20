Caso Epstein, Trump firma la legge per la pubblicazione dei file

Caso Epstein, il presidente Trump firma la legge per la pubblicazione dei file: “Quest’ultima bufala si ritorcerà contro i democratici”

“Ho appena firmato il progetto di legge per la pubblicazione dei file Epstein”. Lo scrive a caratteri maiuscoli, su Truth, il presidente Donald Trump, dopo il dietrofront dei giorni scorsi sul caso. Messo alle strette dagli stessi repubblicani, pronti a votare anche con i democratici per far luce sulla vicenda, il tycoon ha deciso di ‘invertire’ la narrazione ed ergersi come colui, che a differenza dei suoi predecessori, farà davvero chiarezza sulla vicenda.

“Jeffrey Epstein, incriminato dal Dipartimento di Giustizia di Trump nel 2019 (non dai Democratici!), è stato un democratico per tutta la vita, ha donato migliaia di dollari a politici democratici ed era profondamente legato a molte note figure democratiche, come Bill Clinton (che ha viaggiato sul suo aereo 26 volte), Larry Summers (che si è appena dimesso da molti consigli di amministrazione, incluso Harvard), l’attivista politico corrotto Reid Hoffman, il leader della minoranza Hakeem Jeffries (che ha chiesto a Epstein di donare alla sua campagna dopo che Epstein è stato incriminato), la deputata democratica Stacey Plaskett e molti altri. Forse la verità su questi democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein verrà presto svelata”, sottolinea Trump nel suo post.

50MILA PAGINE DI DOCUMENTI CONSEGNATE AL CONGRESSO

Il presidente spiega che grazie alla sua ‘mossa’ i voti favorevoli per la legge sulla pubblicazione dei file Epstein sono stati quasi la totalità e che sotto sua indicazione, il Dipartimento di Giustizia ha già consegnato al Congresso quasi cinquantamila pagine di documenti. Poi, punta il dito ancora contro i democratici: “Non dimenticate: l’amministrazione Biden non ha consegnato un solo fascicolo o pagina relativa al democratico Epstein, né ne ha mai parlato. I Democratici hanno usato la questione “Epstein”, che li riguarda molto più del Partito Repubblicano, per cercare di distogliere l’attenzione dalle nostre straordinarie vittorie”. Per Trump i democratici “hanno creato cacce alle streghe e truffe” con l’intento di dividere il Paese e “confendere deviare e distrarre dall’ottimo lavoro che i Repubblicani e l’Amministrazione Trump stanno facendo. Quest’ultima bufala si ritorcerà contro i Democratici, proprio come è successo a tutti gli altri!”, conclude il presidente americano.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)