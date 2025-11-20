A “Nuovi Eroi” stasera su Rai 3 la storia di Federico Vanelli

La storia di Federico Vanelli è al centro dell’appuntamento con “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda giovedì 20 novembre alle 20.15 su Rai 3
Federico Vanelli cresce con il sogno di diventare campione di nuoto, che corona nel 2016 con la partecipazione alle Olimpiadi, così come con altre soddisfazioni in competizioni europee e mondiali. Quando però nel 2019 gli viene diagnosticata una rara condizione cardiaca ed è costretto a smettere di gareggiare, il mondo gli cade addosso.
Federico ritrova di nuovo la luce, e soprattutto un senso a tutte le sue sofferenze, solo tempo dopo quando si troverà nel posto giusto al momento giusto: durante un pomeriggio in riva al fiume trae in salvo un ragazzino in balia della corrente. Per questo suo gesto eroico viene nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
La sua storia è al centro dell’appuntamento con “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda giovedì 20 novembre alle 20.15 su Rai 3.
Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.