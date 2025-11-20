A “Geo” oggi su Rai 3 la storia di un piccolo anfibio dell’Appennino

C’è un piccolo anfibio, l’ululone, che può essere considerato il simbolo della biodiversità dell’Appennino. Ne parla Geo oggi su Rai 3

C’è un piccolo anfibio, l’ululone, che può essere considerato il simbolo della biodiversità dell’Appennino. È gravemente minacciato, ma c’è chi si sta impegnando per la sua salvaguardia. Sarà questo uno degli argomenti del nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 20 novembre alle 16.10 su Rai 3. Se ne parlerà con Giuseppe Luzzi, Direttore Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e con Adriana Bellati, Zoologa dell’Università della Tuscia.