A “Elisir” stamani su Rai 3 focus sull’epatite e sui benefici del tartufo

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 20 novembre, alle 10.55 su Rai 3, si parlerà di epatiti. L’epatite è un’infiammazione del fegato che può essere dovuta a diverse cause e che porta ad un malfunzionamento del fegato con effetti vari sull’organismo. In studio Gerardo Nardone, professore ordinario di Gastroenterologia ed Epatologia all’Università Federico II di Napoli.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, si parlerà del tartufo, un fungo ipogeo che nasce cioè sottoterra e cresce vicino alle radici di alcuni alberi come le querce, i noccioli, i pioppi, i tigli. Quali sono le sue caratteristiche nutrizionali? Tra i suoi benefici ci sono la prevenzione dell’invecchiamento e la protezione cardiovascolare. Niccolò Merendino, docente di Scienze Alimentazione e Nutrizione Umana all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, risponderà in studio.

Lo spazio finale sarà dedicato alla figura del manipolatore, persona che utilizza strategie psicologiche per controllare e influenzare gli altri al fine di ottenere vantaggi personali, spesso con intenti emotivamente malsani. In studio si farà chiarezza sull’argomento con Giampaolo Perna, psichiatra e responsabile del Centro dei Disturbi d’Ansia e Panico presso l’Istituto Clinico Humanitas San Pio X di Milano.