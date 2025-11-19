Trump insulta una giornalista per una domanda sul caso Epstein

Una giornalista chiede a Trump dei file di Epstein, lui la insulta: “Zitta, porcellina”. Il presidente ha poi perso di nuovo la pazienza con un’altra reporter all’ennesima domanda sul caso

Donald Trump protagonista di un nuovo attacco ai giornalisti. È diventato virale un video in cui il presidente degli Stati Uniti esplode contro una reporter che, venerdì scorso, a bordo dell’Air Force One verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, gli chiedeva del caso Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni morto in carcere nel 2019: un semplice commento sulle email che lo nominano e sulla pubblicazione di tutti i file.

Protagonista dell’attacco è stata l’inviata di Bloomberg Chaterine Lucey. “Zitta. Zitta, porcellina”, dice il presidente nella clip puntando il dito contro la giornalista. Non è la prima volta che il tycoon usa questa espressione, come ricorda il Guardian: nel 1996, rivolgendosi alla vincitrice di Miss Universo, Alicia Machado, la chiamò “Miss piggy” e le suggerì di perdere peso. All’epoca Trump era il proprietario del concorso.

Trump ha, poi, riperso la pazienza rispondendo a un’altra giornalista di Abc che gli chiedeva sempre del caso Epstein. L’episodio è avvenuto alla Casa Bianca, durante un incontro a cui era presente il principe saudita Bin Salman e nelle ore decisive per il voto a favore della pubblicazione dei file di Epstein.

Alla domanda sul “perché aspettare che il Congresso pubblichi i documenti su Epstein? Perché non farlo subito?”, Trump ha replicato: “Non è la domanda che mi dà fastidio. È il tuo atteggiamento. Penso che tu sia una reporter terribile”. Il presidente ha, poi, ribadito la sua estraneità a qualsiasi fatto: “L’ho cacciato tanti anni fa dal mio club perché pensavo che fosse un pervertito malato e a quanto pare avevo ragione”. Proseguendo, Trump ha associato il concetto di fake news alla Abc e risposto ancora alla giornalista: “Dovrebbero revocare la tua licenza”.

