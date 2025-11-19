Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “L’età del dubbio”: la trama

Appuntamento in replica per “Il Commissario Montalbano” che mercoledì 19 novembre 2025 alle 21.25 torna su Rai1 con l’episodio “L’età del dubbio”: la trama

Ancora un appuntamento in replica per “Il Commissario Montalbano” che mercoledì 19 novembre 2025 alle 21.25 torna su Rai1 con l’episodio “L’età del dubbio”, che vede tra i protagonisti della puntata Isabella Ragonese e Caterina Vertova.

Montalbano soccorre una ragazza che ha problemi con l’auto e che deve andare al porto turistico di Vigàta, dove ha un appuntamento con la zia. Quando finalmente arriva Io yacht della zia — in ritardo, perché l’equipaggio ha trovato un cadavere in mare – la ragazza sparisce. Intanto il dottor Pasquano scopre che l’uomo ritrovato cadavere in realtà è stato avvelenato. A complicare il tutto ci si mette pure il tenente della Capitaneria di Porto che aiuta Salvo nell’indagine: l’ufficiale è una bellissima trentenne, Laura, che fa perdere la testa al commissario.