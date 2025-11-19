Stasera su Rai 2 “L’uomo dei ghiacci” con Liam Neeson: la trama del film

Su Rai 2, mercoledì 19 novembre in prima serata va in onda “L’uomo dei ghiacci”, il film di Jonathan Hensleigh, con Liam Neeson, Laurence Fishburne e Amber Midthunder. In Canada, nella sterminata provincia di Manitoba, Mike McCann e suo fratello Gurty si guadagnano da vivere come autotrasportatori, su rotte difficili e insidiose, tutto sottozero.

Un gruppo di minatori rimane intrappolato in una cava, per via di un’esplosione: l’unica chance di salvarli è raggiungere la zona in camion e trasportare delle pesanti attrezzature, ma è primavera, il ghiaccio si è assottigliato e la missione è pericolosissima. Mike e Gurty partono: qualcuno è però interessato a rendere loro la vita difficile.