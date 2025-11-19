Sanremo Giovani: Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap sono i nuovi semifinalisti

Ieri sera su Rai 2 è andata in scena la seconda puntata di Sanremo Giovani condotta da Gianluca Gazzoli: Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap sono i nuovi semifinalisti

È andata in scena ieri sera su Rai2 la seconda puntata di Sanremo Giovani, la corsa – in quattro appuntamenti – che vedrà solo 12 dei 24 concorrenti arrivare alla semifinale del 9 dicembre. Alla conduzione Gianluca Gazzoli. Dopo il passaggio al prossimo turno di Antonia, La Messa e Cmqmartina, sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap ad aggiudicarsi il pass. Hanno vinto nelle sfide dirette contro Amsi, Disco Club Paradiso e Lea Gavino.

I sei ragazzi – insieme ai prossimi che saranno scelti – si contenderanno uno dei quattro posti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo nella finale di Sarà Sanremo il 14 dicembre. Due artisti di Area Sanremo accederanno di diritto.

Ecco chi sono Angelica, Nicolò e Soap.

ANGELICA BOVE

Angelica Bove è una giovane cantante romana classe 2003, che con la sua voce ha colpito pubblico e addetti ai lavori per profondità e intensità. Scopre le sue potenzialità vocali nella vasca da bagno e utilizza i social per condividere il proprio talento con il mondo. A 19 anni comincia a pubblicare cover di grandi successi su TikTok, mossa dalla necessità di esprimersi, e si rende così conto che la sua voce può essere uno strumento tramite cui può raccontare e raccontarsi. A giugno del 2023 decide di trasformare la sua passione in una carriera, iscrivendosi ai casting di X Factor. Sin dalla prima audizione, Angelica Bove riesce a stregare pubblico e giudici, affermandosi come uno dei talenti più promettenti della 17ª edizione del talent. Durante le semifinali presenta l’inedito “L’inverno”, scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, e pubblicato il 1° dicembre 2023. Con la sua musica, l’artista vuole esprimere le proprie emozioni libera da ogni giudizio, raccontando malinconia, tristezza e dolore senza alcun tabù. Il 4 ottobre 2024 Angelica Bove pubblica il brano “Bellissimo e poi niente”, seguito dalla partecipazione a Sanremo Giovani 2024, dov’è stata selezionata tra i 24 artisti in gara con l’inedito “La nostra malinconia”. Nel 2025 Angelica Bove torna a Sanremo Giovani con “Mattone”.

NICOLÒ FILIPPUCCI

Nicolò Filippucci nasce a Corciano (PG) nel 2007. Inizia a coltivare la passione per la musica a 7 anni con la chitarra, ispirato dalla madre appassionata di canto. A 9 anni debutta in pubblico nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Dal 2021 partecipa a numerosi concorsi canori, vincendo diversi premi tra cui Il Mio Canto Libero e il Cantagiro con l’inedito “Fingere”, che gli permette di conquistare il premio speciale MIO, assegnato da una giuria di giornalisti del settore. A settembre 2023 vola all’Ocean Theatre di New York per la finale del concorso NYCanta, dove riesce a posizionarsi sul secondo gradino del podio. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, dove si distingue per talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. Le sue performance toccano il pubblico, come le interpretazioni di “Lose Control”, “Sono solo parole” e “Knockin’ On Heaven’s Door”, che gli vale il primo posto nella gara cover. Durante il programma pubblica gli inediti “Non mi dimenticherò”, “Yin e Yang”, “Cuore bucato”, proseguendo il suo percorso da artista autodidatta e autore, e conquistando un pubblico sempre più ampio anche sulle piattaforme digitali. Anticipato dall’omonimo singolo pubblicato il 6 maggio, “Un’ora di follia” è il suo primo EP. A Sanremo Giovani partecipa con “Laguna”.

SOAP

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. Il suo rapporto con la musica inizia da piccola e con il tempo scrive i primi testi, con la volontà di trasmettere a chi ascolta tutta la malinconia che ha dentro, ma anche un senso di rinascita. Sophie diventa soap il 15 settembre 2022, giorno in cui è uscito il suo primo singolo da indipendente, manifesto di un’estetica e un sound in perfetta sintonia con la generazione z. Dopo qualche mese inizia a lavorare con Pulp Entertainment, pubblicando nella prima parte del 2023 “domani forse” e “macchina argento”, che riscuotono attenzione e consensi. Nella seconda metà del 2023 Soap pubblica altri due singoli: “via del corso” e “cuori in pista”. A gennaio 2024 è uscito il singolo “cercavi di più”, seguito a marzo da “parole violente”. Nello stesso anno l’artista è stata inoltre selezionata tra i 20 artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, aprendo a maggio la 18ª edizione del Miami Festival. “⁠Macchina argento” è stata scelta tra le colonne sonore della seconda stagione di “Prisma”, su Amazon Prime Video. Con “Amélie”, uscito lo scorso 31 gennaio, soap ha inaugurato una nuova fase del suo percorso artistico, affiancata nel management da Sara Esposito insieme a Salvo Gulino. Il brano è stato seguito, il 7 marzo, da “Occhi Viola (seule)”, due singoli che hanno anticipato l’uscita dell’EP Pas Facile, pubblicato venerdì 28 marzo. L’artista è stata inoltre selezionata tra gli artisti del programma Amazon Breakthrough 2025 e l’11 ottobre si è esibita sul palco dell’Ostello Bello Milano Duomo per chiudere il tour live di Amazon Breaktrough 2025. A Sanremo Giovani partecipa con “Buona vita”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)