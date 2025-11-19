“Requiem” è il nuovo singolo di AvA disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 13 novembre 2025 e in rotazione radiofonica

“Requiem” è un sogno. È il respiro profondo prima del salto dentro l’abisso. L’attimo in cui senti il rumore del tuo cuore che si spezza e vieni travolto da mille schegge di specchi. È il momento esatto in cui ti arrendi al dolore e decidi di abbracciarlo, di arrenderti alla sconfitta invece che combattere.

Una ballad urban pop con profonde sfumature dark, un ritornello evocativo che ti precipita in un universo di luce. Un inno alla disperazione e alla resa dei conti con sé stessi.

Commenta l’artista sulla nuova release: “Requiem è nata letteralmente da un sogno. L’ho sognata così come la sentite, quasi parola per parola, nota per nota. E’ talmente bella che temo non sia tutta farina del mio sacco. Credo che sia uno dei brani più belli e profondi che abbia mai scritto, anche se qualcuno (o qualcosa) me l’ha sussurrata all’orecchio.”

Il videoclip di “Requiem”, diretto dal pluripremiato regista Adriano Giotti e dalla fotografia cinematografica di Giuseppe Pignone, già DOP di Coez e Samurai Jay (solo per citarne alcuni), racconta il confronto tra la protagonista ormai adulta e la nemesi della sé stessa più giovane.

L’assenza di sfondo e di dimensioni percepibili (grazie al sapiente utilizzo del bianco e nero) risucchia lo spettatore nel limbo interiore di AvA adulta, dove flash di luci accompagnano la danza dell’AvA giovane che tenta invano di comunicare con la sua nemesi. Le due protagoniste si cercano e si respingono senza riuscire mai a trovarsi, se non nel tragico finale, dove l’AvA adulta tiene in braccio l’AvA giovane ormai esanime, nella riproduzione dell’iconica “Pietà” di Michelangelo.

Come a voler significare che ciò che di noi è andato in frantumi con il passare del tempo può ritrovarsi insieme solo alla fine, e solo quando forse è troppo tardi per riabbracciare il nostro io più innocente. Il tempo corrompe tutto e tutti.