Quanti italiani guarderanno la finale di Champions? Ecco le stime realistiche

Negli ultimi anni la Champions League ci ha abituato a dei picchi di audience. 8,9 milioni di spettatori nel 2023, 6,3 milioni nel 2024 e 8,4 milioni nel 2025. Tra scaramanzia, social e i siti specializzati in quote calcio, si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno e sono sempre tantissime le persone che aspettano di vedere il match finale, anche quando non giocano i club italiani.

Cosa dicono gli ascolti delle ultime finali in Italia

Guardiamo i numeri più recenti per farci un’idea:

2025 (PSG-Inter): 8,4 milioni di spettatori medi complessivi, 43,9% di share, 12,9 milioni di contatti. Finale su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Finale su Sky Sport e in chiaro su TV8. 2024 (Dortmund-Real): 5,7 milioni su Canale 5 (31,4%) più 575 mila su Sky (3,1%). Quindi, circa 6,3 milioni in totale.

2023 (Man City-Inter): 8,87 milioni su Canale 5 (45,6% di share).

Il 2025 ha confermato un dato: con una italiana in finale si viaggia tra gli 8 e i 9 milioni di media, anche con il nuovo assetto dei diritti che ha spostato la partita su Sky/TV8. Senza italiane, la media scende di 2 milioni abbondanti.

Italiane in campo o no? Ecco di quanto cambia l’audience

Se arriva una nostra squadra, la stima ragionevole per la prossima finale è di 8-9 milioni di spettatori medi (con picchi che superano il 45% di share) e di 11-13 milioni di contatti in totale. Senza italiane, ci possiamo aspettare una media di 6-7 milioni. Anche il calendario fa la differenza: nel 2025, complice il “ponte” del 2 giugno e molte visioni nei bar non pienamente rilevate, la media è rimasta alta ma inferiore al 2023. Le quote champions league spingono l’interesse pre-partita e tengono agganciati i curiosi e i tifosi fino al fischio finale, soprattutto quando l’esito è incerto e si moltiplicano le discussioni e i confronti sui social.

Dove si vede la finale e perché questo incide sui numeri

Dal ciclo 2024-2027 Sky detiene 185 partite su 203 della nuova Champions, inclusa la finale, con delle finestre in chiaro su TV8 che nel 2025 hanno trasmesso l’ultimo atto. Quando la finale è accessibile FTA l’audience si allarga, perché intercetta anche il pubblico occasionale. È il motivo per cui, nel 2025, TV8 ha superato i 6,7 milioni medi da sola, ha contribuito al totale di 8,4 milioni. Nel 2024 (quando la finale era su Canale 5) la presenza in chiaro ha portato comunque più di 6 milioni, anche se non c’erano le italiane. C’è un altro aspetto da considerare: il nuovo formato a 36 squadre prevede più partite e allunga un po’ la stagione. Se un’italiana arriva in fondo dopo mesi di visibilità, l’effetto-treno sull’audience della finale si fa sentire ancora di più. Quindi, possiamo aspettarci circa 8-9 milioni di spettatori se una squadra italiana arriverà in finale, altrimenti i numeri potrebbero scendere a 6-7 milioni. Quello che fa la differenza è anche l’accesso in chiaro, perché permette di intercettare anche chi non aveva previsto di guardare il match ma, semplicemente cambiando canale, si ritrova a vedere la finale di Champions League.