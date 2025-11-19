Oroscopo di oggi, mercoledì 19 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la miglior garanzia per sconfiggere gli eventuali intralci. Rimborso di un credito. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci con delicatezza alla nostra metà.
Toro
Con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto aggirabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia.
Gemelli
La Luna in Bilancia ci riporta in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di un bel vestito alla moda. Ideale per assistere a concerti o tenere commedie teatrali, scambiarci coccole con il compagno di vita.
Cancro
Di fronte a un imprevisto, abbiamo l’appoggio incondizionato del Sole, di Giove e di Saturno. I giudizi positivi nei nostri confronti ci danno forza e fiducia. Se dobbiamo comunicare qualcosa di importante ai familiari, facciamolo con tatto, ma senza giri di parole.
Leone
Il dinamismo e il desiderio di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l’istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione si rivela essere quella giusta.
Vergine
Accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre convinzioni, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente attorno creano tensioni? Forse pretendiamo troppo. Restiamo in osservazione.
Bilancia
Senso pratico, inventiva e idee chiare, abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Mettiamo in atto una strategia flessibile per realizzarle. Sperimentiamo ricette di riciclo, utilizziamo erbe spontanee, pane e dolci fatti in casa. Sarà salutare ed economico.
Scorpione
Il Sole nel segno oggi gode di potenti fattori di protezione. Da una parte il pensiero logico, dall’altra la fiducia e la buona sorte, il clima è perfetto per agire. Aiuti sostanziali ci arrivano anche dai sogni sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi.
Sagittario
Curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato, se vogliamo ampliare il raggio di azione dell’attività. Vivacizziamo la giornata attingendo alla fantasia e aprendoci a interessi, progetti e nuove amicizie.
Capricorno
Tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, però cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare, se non prestiamo attenzione e ascolto a ciò che l’altro si aspetta da noi.
Acquario
Con il favore della Luna, già dal risveglio tutto fila liscio, gli altri ci sorridono e la nostra immagine allo specchio appare convincente. La nostra positività attira molti consensi. Serata perfetta per partecipare a ricevimenti o incontri culturali.
Pesci
Il Sole in trigono a Giove e a Saturno è un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i nostri sogni, buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose stanno maturando. È importante non agire d’impulso e avere una visione realistica della situazione.