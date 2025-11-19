Musica, Sanremo, fiori: Lucilla Nori omaggia l’Italia a Miss Universo

Prima della final e di venerdì, la Miss Universo italiana Lucilla Nori ha presentato l’outfit nella competizione in abito a tema nazionale esalta ndo una delle arti e degli eventi italiani per eccellenza

La finalissima di venerdì è ormai alle porta a Miss Universo, ma intanto sul palco thailandese del famoso concorso mercoledì Lucilla Nori ha sfilato nella competizione in abito a tema nazionale, omaggiando con esso la musica con focus particolare su Sanremo, il suo Festival e i suoi fiori. Insieme alle altre 121 candidate da tutto il mondo, la Miss Universo italiana ha onorato il proprio paese intrecciandone bellezza e cultura e presentando un personale tributo alla comunità e ai luoghi che hanno dato forma ai sogni. L’abito dedicato al Bel Paese è un omaggio a una delle forme d’arte per eccellenza in Italia, la musica, appunto, e con essa Sanremo, la Città dei Fiori e delle Canzoni. Il look celebra la tradizione floreale della Riviera Ligure e lo storico Festival della Canzone Italiana, simboli dell’eleganza e della creatività del nostro Paese.

La gonna è ricoperta di fiori artigianali sfumati dal bianco al blu, mentre il corpetto in duchesse satin unisce fiori 3D e note musicali. Un leggero pentagramma decorato e un copricapo floreale con microfono completano il costume, richiamando la magia del Teatro Ariston. Il vestito nazionale presentato da Lucilla a Miss Universo è rigorosamente made in Italy ed è stato realizzato dallo stilista Erasmo Fiorentino, che ha firmato anche l’abito che la candidata italiana indosserà nella finalissima di venerdì 21 novembre a Pak Kret.

“Finalmente abbiamo potuto presentare il nostro omaggio all’Italia in uno dei momenti più attesi di Miss Universo – dichiara Lucilla Nori –; questo outfit rappresenta l’orgoglio di portare sul palco internazionale la bellezza italiana: la poesia dei fiori, la forza della musica e la ricchezza della nostra cultura”.