Mondiali di calcio 2026, domani il sorteggio dei playoff: Italia con il rischio Svezia

Mondiali di calcio, domani il sorteggio dei playoff: rischio Svezia per l’Italia. La partita a eliminazione diretta si disputerà il 26 marzo
Con la chiusura delle gare dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, si è definito il quadro delle nazionali che affronteranno i playoff per gli ultimi quattro posti disponibili. Domani a Zurigo si svolgeranno i sorteggi delle semifinali e finali e l’Italia, inserita nella prima fascia (insieme a Danimarca, Turchia e Ucraina) grazie al ranking Fifa, troverà un’avversaria di quarta fascia, ripescata in base ai risultati ottenuti in Nations League.
Gli Azzurri, quindi, pescheranno una tra Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord e Romania. La partita a eliminazione diretta si disputerà in Italia il 26 marzo. In caso di successo la Nazionale del Ct Gattuso affronterebbe nella finale playoff, in programma il 31 marzo, una squadra di seconda fascia (Polonia, Repubblica Ceca, Galles, Slovacchia) o di terza fascia (Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo).
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)