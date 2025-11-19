Il Ritratto di Elisabeth Lederer di Klimt venduto all’asta per 236,4 milioni di dollari

Asta record da Sotheby’s: il Ritratto di Elisabeth Lederer di Klimt venduto per 236,4 milioni di dollari. Delusione, invece, per il water d’oro di Maurizio Cattelan, venduto per 12,1 milioni di dollari

Era il lotto più atteso della serata. A dirlo è lo stesso profilo X di Sotheby’s dove ieri è stato battuto ogni record con la vendita del ‘Ritratto di Elisabeth Lederer’ di Gustav Klimt. È stato ceduto “per la sorprendente cifra di 236,4 milioni di dollari”, diventando così l’opera moderna più costosa mai venduta all’asta. È seconda solo al ‘Salvador Mundi’ attribuito a Leonardo da Vinci, venduto da Christie’s nel novembre 2017 per 450 milioni di dollari.

L’identità del vincitore non è stata resa nota. Ciò che è certo è che chi si è aggiudicato il primato ha dovuto partecipare a una serratissima sessione di offerte durata circa 20 minuti. Base di partenza: 130 milioni di dollari. Il quadro, realizzato tra il 1914 e il 1916, proveniva dalla collezione del miliardario Leonard A. Lauder, erede dell’impero Estée Lauder, scomparso all’inizio dello scorso anno. L’asta si è svolta nel il nuovo quartier generale nel Breuer Building su Madison Avenue, a New York.

LA STORIA DEL RITRATTO

Protagonista del ritratto a figura intera è la figlia di Serena Lederer, sposata con il magnate August Lederer e pronipote del giornalista Joseph Pulitzer e grande sostenitrice di Klimt. La ragazza è immortalata in un abito imperiale bianco, ornato con motivi geometrici e floreali, e con un sontuoso mantello riflesso dello sfarzo che dell’élite viennese a cui apparteneva. Lo sfondo azzurro è una superficie che richiama elementi e personaggi della storia asiatica. L’opera fu trafugata dai nazisti e quasi distrutta in un incendio durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1948 fu restituita al fratello di Lederer, Erich, che la vendette nel 1983, due anni prima di morire.

DELUSIONE PER IL WATER D’ORO MASSICCIO DI MAURIZIO CATTELAN

L’asta da Sotheby’s ha registrato una grande delusione per il water d’oro massiccio di Maurizio Cattelan, venduto per 12,1 milioni di dollari. La base d’asta partiva da circa 10 milioni. Si tratta di uno dei due pezzi realizzati nel 2016, l’altro è stato rubato da una mostra organizzata nella casa natale di Winston Churchill e mai più ritrovato.

