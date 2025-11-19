“Heat – La sfida”, con Robert De Niro e Al Pacino, stasera su Rai Movie: la trama del film

È il capolavoro di Micheal Mann, “Heat – La sfida”, il film proposto da Rai Movie mercoledì 19 novembre alle 21.10. Neill McCauley, cinico gangster di Los Angeles, è deciso a ritirarsi dopo aver portato a termine un ultimo grande colpo. Sulle sue tracce si muove il detective Vincent Hanna, irrequieto e testardo.

La sfida a distanza tra Hanna e McCauley è logorante, ma nessuno dei due uomini è intenzionato a fare un passo indietro, sono entrambi determinati a perseguire il rispettivo obiettivo, incuranti dei sacrifici che ciò può comportare. Un duello al massimo della tensione, che pone al centro dell’azione due leggende del cinema, Robert De Niro e Al Pacino, in uno scontro senza precedenti tra due fronti opposti della legalità.

Per la prima volta i due premi Oscar recitano nella stessa scena, nonostante avessero già lavorato insieme ne “Il Padrino – Parte II” senza però mai condividere lo schermo. Nel cast stellare anche Val Kilmer, Jon Voight, Natalie Portman e Ashley Judd.