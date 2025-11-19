Epic Ocean per Noos – Viaggi nella natura stasera su Rai 5

Si immerge negli abissi dell’Oceano Pacifico “Epic Ocean”, in onda mercoledì 19 novembre alle 21.20 su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura”, con Alberto Angela. Il documentario segue una femmina di megattera che dovrà percorrere migliaia di chilometri per dare alla luce il suo piccolo, e in questo viaggio incontrerà molti altri abitanti degli abissi. La megattera, cetaceo dalle lunghe pinne pettorali che assomigliano a grandi ali, è una madre molto attenta e si prende cura del suo piccolo comunicando con lui attraverso vocalizzazioni che assomigliano a sussurri, come se mamma e piccolo si parlassero all’orecchio per non attrarre, con la loro voce, l’attenzione dei predatori.