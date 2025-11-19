Dark Side Lab Theatre Company torna con “Aeterno Dorian Club”

Dopo i successi di Darkmoon, Centolire e Giovanna Dark, la Dark Side Lab Theatre Company torna a Teatrosophia con un nuovo, ambizioso progetto che promette di sorprendere ancora una volta il pubblico: Aeterno Dorian Club

A Teatrosophia hanno inanellato un successo dopo l’altro: Darkmoon, Centolire, Giovanna Dark. Sono gli artisti della Dark Side Lab Theatre Company, collettivo teatrale il cui scopo primario è quello di indagare ciò che contiene una verità profonda e nascosta, con uno sguardo accogliente ma mai elitario verso il pubblico. Ed eccoli nuovamente con un progetto tutto nuovo che sarà in scena per ben 2 settimane.

Una notte qualsiasi, all’AETERNO Dorian CLUB di Londra. Nell’ala privé del locale, la musica elettronica domina la danza di due ballerine. La loro esibizione solitaria viene interrotta dall’arrivo di un uomo. Le ragazze non appaiono sorprese ma lasciano intendere che quell’arrivo non era prevedibile. Dorian, il misterioso titolare del club, ha scelto di uscire dalle sue stanze. Vive relegato in un’ala del suo club come Sigismondo lo era nella sua torre. Ma la sua è una scelta deliberata.

Rarissime sono le volte che decide di provare a lottare con la sua solitudine e concedersi qualche scambio umano. E’ un ragazzo giovane, bellissimo, il suo è il ritratto della perfezione. Eppure è il tormento a dominare il suo volto. Questa notte, sarà la sua notte. La notte dei ricordi, delle rivelazioni dimenticate, delle verità rimosse. La notte degli incontri più inattesi. Dorian Gray è vivo. È in mezzo a noi, condannato all’immortalità.

Dopo lo spettacolo Teatrosophia avrà il piacere di offrire il suo consueto aperitivo ad artisti e pubblico!

Orari spettacolo: Da mercoledì a venerdì – ore 21:00 – Sabato e domenica – ore 18:00

Biglietti: Intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9