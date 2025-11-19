Cagliari, scomparsa Martina Lattuca: si era incamminata verso la Sella del Diavolo

In Sardegna scomparsa Martina Lattuca: la donna di 49 anni è stata vista incamminarsi lungo un sentiero che porta in collina, sotto la pioggia

A Cagliari si cerca una donna di 49 anni, Martina Lattuca, che è scomparsa da ieri martedì 18 novembre. Commessa in una libreria della città, della donna non si hanno più notizie. La sua auto è stata trovata non lontano dal locale “Le Terrazze”, in zona Calamosca: ieri mattina si sarebbe incamminata sul sentiero che porta in collina in un luogo piuttosto conosciuto chiamato la Sella del Diavolo, dove si trova il tempio di Astarte. Ma non è più tornata. Era una giornata di pioggia. A dare l’allarme, nel pomeriggio, è stato il compagno che da ieri non è più riuscito a contattarla e ha chiamato le forze dell’ordine. I familiari chiedono che chiunque abbia sue notizie o possa fornire informazioni utili contatti il 112.

L’ultima volta Martina Lattuca sarebbe stata vista, appunto, nella zona di Calamosca a Cagliari: un video delle telecamere del locale, acquisito dalla Polizia, mostrerebbe la donna allontanarsi a piedi dalla zona sotto la pioggia e con un ombrello in mano. E avrebbe imboccato il sentiero che porta verso la cima della Sella del Diavolo. Le ricerche sono iniziate già ieri sera, con al lavoro Guardia costiera, Corpo forestale, Soccorso Alpino e Vigili del fuoco (che sono al lavoro anche con i sommozzatori).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)