Brividi in prima visione su Rai 4 con “Thanksgiving”: la trama del film

Mercoledì 19 novembre alle 21.20 Rai 4 propone una prima serata da brivido con il film in prima visione “Thanksgiving”: la trama

Un anno dopo il terrificante incidente avvenuto durante un Black Friday al centro commerciale di Plymouth, Massachusetts, caso divenuto virale sui social, la cittadina si prepara alla classica parata del Ringraziamento, ma i famigliari delle vittime del massacro al centro commerciale sono pronte a manifestare il loro dissenso ai festeggiamenti per un giorno che per loro è di lutto.

Mercoledì 19 novembre alle 21.20 Rai 4 propone una prima serata da brivido con il film in prima visione “Thanksgiving”. In questo contesto, un misterioso serial killer che indossa la maschera del Padre Pellegrino John Carver, armato d’ascia, inizia ad eliminare tutti coloro che sembrano avere una responsabilità nell’incidente dell’anno prima.

Diretto da Eli Roth, noto per il suo contributo al genere horror con titoli come “Hostel” e “Cabin Fever”, il film sfrutta la tradizione americana del giorno del ringraziamento per costruire una narrazione tesa e ricca di colpi di scena, oltre che una sagace critica al consumismo. L’ambientazione suggestiva e il ritmo serrato contribuiscono a mantenere alta la suspense, mentre la figura del killer assume i tratti di una minaccia incombente e simbolica.