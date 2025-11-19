Bologna, cartomante in nero col reddito di cittadinanza: ha evaso 150mila euro

Cartomante in nero col reddito di cittadinanza: ha evaso 150mila euro. Sotto accusa una 56enne che da anni a Bologna faceva incontri di cartomanzia e astrologia a casa sua: aveva 3.000 clienti
Negli ultimi anni, dai tempi della pandemia, aveva “adescato una variegata tipologia di utenti di diverse fasce d’età pubblicizzando un’attività di cartomanzia e astrologia a pagamento nella propria abitazione”. In questo modo avrebbe “evaso il fisco per oltre 150.000 euro”, senza contare che “il suo nucleo familiare ha beneficiato, nel corso degli anni, sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione, per un importo che si aggira sui 40.000 euro”.
Per queste ragioni, fa sapere la Guardia di finanza di Bologna, una 56enne bolognese è stata denunciata all’Autorità giudiziaria, con “successiva comunicazione all’Istituto previdenziale per la sospensione del sussidio”. La denuncia è il risultato finale di “un monitoraggio della rete internet” da parte delle Fiamme gialle bolognesi, che dopo aver “individuato un profilo fake riconducibile alla donna bolognese” hanno scoperto che “l’attività ‘imprenditoriale’, svolta senza alcuna autorizzazione, ha consentito alla sedicente maga di evadere il fisco per oltre 150.000 euro, effettuando clandestinamente incontri e consulti con circa 3.000 clienti, residenti sia in città che fuori regione”. All’esito degli accertamenti, è inoltre emerso che il nucleo familiare della 56enne aveva incassato indebitamente il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)