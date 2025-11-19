A “Elisir” oggi su Rai 3 le coronaropatie e la labirintite

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 19 novembre alle 10.55 su Rai 3, si parlerà delle malattie coronariche, alterazioni anatomiche o funzionali delle arterie coronarie, ossia dei vasi sanguigni che portano sangue al muscolo cardiaco. Le coronaropatie possono essere congenite o acquisite. Come avviene la diagnosi? Quali sono le terapie per affrontarle? In studio si approfondirà l’argomento con Filippo Crea, direttore di Scienze Cardiologiche all’Isola Tiberina Gemelli Isola di Roma.

Subito dopo, nella rubrica “È vero che?”, si parlerà del mal di testa, o cefalea, un dolore localizzato in qualsiasi parte della testa che può essere classificato in due tipi principali: primario, non legato ad altre patologie, e secondario, causato da un’altra condizione. Quali sono i rimedi per farlo passare? Quando usare le terapie farmacologiche? In studio Fabio Frediani, vicepresidente della FICEF- Fondazione Italiana Cefalee.

Infine, l’ultimo spazio dell’“ABC della salute” sarà sulla labirintite, infiammazione del labirinto, una parte dell’orecchio interno responsabile dell’equilibrio e dell’udito. Si manifesta con vertigini intense, nausea, vomito, perdita dell’udito e acufeni. In studio un approfondimento sulle cause e sui trattamenti con Manuele Casale, otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma.