A Brisighella la mostra d’arte “ Le Vendicatrici. L’enigma del femminile tra arte, mito e realtà”

Il Comune di Brisighella e l’Associazione culturale LOGOS presentano, presso Palazzo Ugonia, la mostra d’arte “ Le Vendicatrici. L’enigma del femminile tra arte, mito e realtà

Nell’ ambito delle manifestazioni collegate alla Giornata internazionale per

l’ eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Brisighella e l’Associazione culturale LOGOS presentano, presso Palazzo Ugonia, la mostra d’arte “ Le Vendicatrici. L’enigma del femminile tra arte, mito e realtà”, a cura di Marilena Spataro, aperta al pubblico dal 22 novembre al 22 dicembre 2025.

” Le Vendicatrici. L’enigma del femminile tra arte, mito e realtà”, nasce come un viaggio estetico e simbolico dentro le molteplici rappresentazioni della donna, sospese tra la potenza archetipica del mito, la concretezza della storia e le tensioni irrisolte della contemporaneità. La figura femminile, da sempre al centro di narrazioni che oscillano tra venerazione e demonizzazione, si manifesta qui nella sua dimensione enigmatica e multiforme: madre e guerriera, musa e strega, custode di vita e portatrice di morte. Le opere in mostra aprono varchi di riflessione su come l’immaginario collettivo abbia costruito e trasformato il femminile, e su come le artiste e gli artisti contemporanei possano oggi reinterpretarlo, restituendogli voce, dignità e forza critica. Una mostra che vuol essere un percorso simbolico e che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invita a riflettere sulla forza interiore e trasformativa del femminile. Nella stessa giornata della mostra, a parire dalle ore 18,00, si terrà nel foyer del teatro di Brisighella, un reading poetico con la poetessa Anna Maria Carroli, in esposizione un’opera di Esmeralda Spada. Sono Previsti altri interventi poetico letterari. Intervengono la regista internazionale Samantha Casella e il critico d’arte e letterario Alberto Gross. Conduce la giornalista culturale, Marilena Spataro.

Alla manifestazione interverra’ Karen Chiarini, Assessore alla Cultura del Comune di Brisighella

Il 25 novembre, giornata simbolo della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , si terrà, alle 16,30, un flash mob davanti al Municipio , con corteo cittadino e arrivo alla Torre dell’ Orologio, dove sarà inaugurata un’opera scultorea a tema dello scultore Mario Zanoni