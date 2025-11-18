Una convivenza complicata in “The Hateful Eight” stasera su Rai 5: la trama del film


Il film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight”, in onda martedì 18 novembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Samuel L. Jackson, Kurt Russell: la trama

Wyoming, 1877. Durante una tormenta, un piccolo gruppo di sconosciuti si rifugia in un emporio. Le dinamiche fra i singoli non tardano a implodere. È il film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight”, in onda martedì 18 novembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir. Premio Oscar e Golden Globe 2016 a Ennio Morricone.