Stasera su Rai 1 il Commissario Ricciardi con “Il purgatorio dell’angelo”

Stasera su Rai 1 in prima visione la terza stagione della fiction “Il Commissario Ricciardi” con l’episodio “Il purgatorio dell’angelo”: la trama
Martedì 18 novembre 2025 su Rai 1 in prima visione la terza stagione della fiction “Il Commissario Ricciardi”. Nel terzo episodio in onda stasera intitolato “Il purgatorio dell’angelo”, Padre Angelo, un gesuita, viene trovato morto sulla riva del mare. Ricciardi indaga sui suoi legami con potenti famiglie della città, ma il tempo stringe: il matrimonio con Enrica è vicino e il commissario deve risolvere il caso prima di pronunciare il suo “sì”.