Stacy B nelle radio e in digitale con “Nothing at all”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Nothing At All”, il nuovo singolo di Stacy B

“Nothing at All” è una ballad pop intensa e malinconica, in cui Stacy B racconta la fine di una relazione e il vuoto che ne segue.

Il brano esplora i temi della perdita e della memoria con una scrittura autentica e introspettiva, capace di trasmettere tutta la vulnerabilità e la forza emotiva dell’artista.

Il sound, elegante e contemporaneo, unisce influenze pop e soul, con una produzione curata che mette in primo piano la voce calda e profonda di Stacy B, avvolta da arrangiamenti raffinati.

“Nothing at All” rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza, un viaggio dentro i ricordi di un amore che continua a vivere nel tempo.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Nothing at All è uno dei brani più personali che abbia scritto. Nasce da una storia che ho vissuto e dal bisogno di mettere in musica quel senso di vuoto che resta quando un amore finisce. Scriverla mi ha aiutata a guardare avanti e a trasformare la tristezza in qualcosa di vero, in un ricordo che attraverso la musica continua a vivere.”

Il videoclip di “Nothing at All”, diretto da Lorenzo Brisolin e girato presso le Fiere di Bologna, rappresenta visivamente il senso di solitudine e nostalgia che attraversa il brano. Attraverso un linguaggio visivo pulito e moderno, il video alterna momenti di introspezione e movimento, sottolineando la distanza tra ciò che è rimasto nel cuore e la realtà presente. Le inquadrature ampie e i toni freddi creano un’atmosfera sospesa e malinconica, mentre la performance di Stacy B cattura con autenticità l’emozione e la fragilità del testo, trasformando la nostalgia in un racconto visivo intenso e delicato.

Biografia

Stacy B, nome d’arte di Anastasia Battaglia, è una giovane cantautrice e interprete che lavora al suo progetto artistico da circa due anni, periodo in cui ha iniziato a scrivere e produrre i propri brani originali.

Canta fin da bambina e ha alle spalle undici anni di formazione vocale, un percorso che le ha permesso di sviluppare una voce riconoscibile, intensa e ricca di sfumature. Ha studiato pianoforte per tre anni, esperienza che ha contribuito a rafforzare la sua sensibilità musicale e la capacità di dare forma concreta alle proprie emozioni.

Le principali influenze di Stacy B provengono dal pop internazionale, con riferimenti a Bruno Mars, James Arthur, Olivia Rodrigo, Tate McRae, Adele, Lewis Capaldi ed Ed Sheeran. Il suo stile unisce melodia e introspezione, alternando momenti di dolcezza e potenza vocale in un linguaggio sonoro contemporaneo e diretto.

Collabora con Luca Cocconi e Simone Sighinolfi di Audiocore Studio per la produzione musicale, affiancata da un team composto da Raffaele Lauretti (consulente Spotify e YouTube), Valentina Seneci (ufficio stampa e promozione radio), Chiara Stanzani (consulente social) e Marco Stanzani (management e promozione).

Il progetto musicale di Stacy B si rivolge a un pubblico tra i 16 e i 35 anni, con un target che ama la musica pop e pop-soul caratterizzata da testi emozionali e sonorità moderne. Le sue canzoni raccontano esperienze di vita e sentimenti autentici, con l’intento di creare un legame sincero con chi ascolta e di far rispecchiare il pubblico nelle sue parole.

Come artista, Stacy B punta a costruire un percorso solido e riconoscibile nel panorama pop contemporaneo. Il suo obiettivo è affermarsi come cantautrice capace di emozionare e comunicare con autenticità, consolidando la propria identità artistica nei prossimi anni attraverso nuovi singoli e la realizzazione del suo primo album.

“Nothing At All” è il nuovo singolo.