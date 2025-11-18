Oroscopo di oggi, martedì 18 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 18 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Quello che al momento l’amore non ci dà ce lo regala la vita sociale: movimentata, imprevedibile. Contatti con persone in gamba e stimolanti. Sensazioni altalenanti e indecisione. Se una proposta non ci convince in pieno, meglio che aspettiamo.
Toro
Delle uscite impreviste ci tengono un po’ sulle spine, ma il fai da te in casa e in cucina è l’arte dell’arrangiarsi. Organizziamoci per risparmiare. Qualche fantastico trucco della nonna ci consente di farci belli con quello che la natura mette a disposizione.
Gemelli
Lasciamoci tentare da un’occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve, nella scelta convinta di una relazione appagante. La diplomazia è un nostro talento innato. Serviamocene per creare un ponte fra due opposti punti di vista.
Cancro
Riconciliamoci con la nostra parte più autentica con un placido ozio. La domenica è fatta per la famiglia, la lettura e l’espressione artistica. Clima sereno in casa. Ideale per sfogliare insieme un album di foto, ridere e commuoverci per come eravamo.
Leone
Con il sestile di Marte, la Luna in Bilancia rende stuzzicante la vita di coppia. Partecipiamo insieme a una festa, un evento mondano. Curiamo l’immagine. Grazie a una forma fisica smagliante, attiriamo simpatie e contatti interessanti.
Vergine
Unitamente all’impegno e alla determinazione, un po’ di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le opportunità favorevoli! L’intuito è sottile e le risposte che attendiamo sono alle porte. Mettiamoci comodi, oggi tutto va bene.
Bilancia
La Luna nel nostro cielo ci regala un giorno di festa vivace, perfetto per scambiarci tenerezze con l’amato, spostarci in auto per una gita culturale. Non tentenniamo, se un’amicizia comincia a prendere una piega diversa. Accogliamo e viviamo il presente.
Scorpione
Possiamo vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentiamo la leggerezza, non mettiamo ipoteche sul futuro. Tiriamo fuori dal cassetto un progetto ambizioso: il momento è propizio alla sua piena realizzazione.
Sagittario
Il sestile con Marte, rende dinamica e decisa la Luna. Lasciamo scegliere all’amato il programma odierno. Ciò che conta è stare insieme. Giornata gentile e anche scorrevole. Slancio fisico e romanticismo alimentano le relazioni sentimentali.
Capricorno
Qualche difficoltà a mettere ordine nei pensieri? Lasciamo da parte i progetti ambiziosi e concentriamoci su alcune questioni pratiche. Stato d’inquietudine nella coppia. Abbiamo difficoltà a intenderci. Possono aiutarci la schiettezza e la spontaneità.
Acquario
Grazie alla Luna in Bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d’onda degli altri, con il compagno di vita e con gli amici ci intendiamo a meraviglia. È più facile di quel che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Proviamo per credere!
Pesci
Un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, programmiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Giornata poco stimolante. Assorbiti dalla nostra realtà interiore, perdiamo di vista il mondo che ci circonda.