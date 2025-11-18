ONU approva il piano di Trump per Gaza: Anp e Hamas divisi

Gaza, via libera dell’Onu al piano di Trump: ‘Sì’ di Anp, ‘no’ di Hamas al dispiegamento di una forza internazionale nella regione palestinese

Tredici voti a favore e due astensioni, quelle di Russia e Cina, che non hanno posto comunque il veto: è stata approvata così dal Consiglio di sicurezza dell’Onu la risoluzione del cosiddetto “piano di pace” voluto dal presidente americano Donald Trump per la Striscia di Gaza.

COSA PREVEDE

La proposta prevede il dispiegamento di una forza internazionale nella regione palestinese. Per giorni, gli Stati Uniti hanno messo in guardia dal rischio che, in caso di mancato via libera del provvedimento da parte dell’Onu, nella regione palestinese sarebbe ripreso il conflitto con nuova intensità. Se l’Autorità nazionale palestinese ha sostenuto la risoluzione, Hamas l’ha denunciata, deplorando un testo che “non risponde alle esigenze e ai diritti politici e umani” dei palestinesi.

