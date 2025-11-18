Lo spettacolo Abbadream in scena al teatro Alfieri venerdì 21 novembre

L’irresistibile energia della musica pop svedese è pronta a conquistare il Piemonte. Lo spettacolo ABBADream, acclamato omaggio alla leggendaria formazione degli ABBA, farà tappa al Teatro Alfieri di Asti venerdì 21 novembre, con inizio alle ore 21:00 .

Dopo aver riscosso successo in numerose città in Italia e all’estero, lo show offre la possibilità di tuffarsi nell’atmosfera magica e nelle sonorità che hanno definito un’epoca. Il cuore pulsante dello spettacolo è la musica, eseguita interamente dal vivo, conferendo al concerto un valore aggiunto in termini di qualità e dinamismo. Il repertorio spazia dai successi più celebri, come “Dancing Queen” e “Mamma Mia”, fino ai brani che continuano a dominare le playlist globali.

Energia contagiosa e coinvolgimento del pubblico

Lo show si distingue non solo per l’alta fedeltà musicale, ma anche per la cura scenica: numerosi cambi di abito, luci ricercate e proiezioni video ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ’70. Questo allestimento immersivo rende ABBADream uno spettacolo di pura gioia e allegria, capace di trascendere le generazioni. L’energia dei protagonisti è immediatamente contagiosa, trasformando la platea in un’unica festa. Il sound trascinante è un invito esplicito al divertimento corale e al coinvolgimento diretto del pubblico, dimostrando come gli ABBA siano ancora in grado di far ballare anche le nuove generazioni.

Questo evento celebra il mito intramontabile di Agnetha, Frida, Benny e Bjorn in un’unica notte all’insegna della festa e della musica dal vivo.

Informazioni utili

I biglietti per la data di Asti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone. È possibile acquistarli direttamente a questo link: https://www.ticketone.it/event/abba-dream-abbadream-teatro-alfieri-20042049/.