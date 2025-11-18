Le vittime di Epstein chiedono la pubblicazione dei file: “È tempo di far emergere i segreti dall’ombra”

Alcune donne vittime di Epstein lanciano un appello mostrando delle foto scattate all’epoca del primo incontro con il finanziere morto nel 2019. Avevano tutte dai 14 ai 17 anni

Un video per “accendere una luce nel buio”. Le vittime degli abusi di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell – attraverso i canali del movimento nato per sollecitare la fine della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale, World Without Exploitation – hanno diffuso un video per chiedere al Congresso Usa la pubblicazione completa di tutti i fascicoli su Epstein.

“È tempo di far emergere i segreti dall’ombra. È tempo di far luce nell’oscurità”, dicono le donne mostrando delle foto scattate all’epoca del primo incontro con il finanziere morto in carcere nel 2019. Dicendo l’età che avevano – 14, 15, 16, 17 anni – molte si emozionano e piangono. “Questa sono io quando ho incontrato Jeffrey Epstein”, recitano una alla volta. “Ho provato così tanto dolore”, aggiungono le protagoniste del video. “Siamo circa un migliaio”, affermano.

“Cinque amministrazioni e siamo ancora al buio”, si legge alla fine del video. Poi l’appello a chiedere ai “membri del Congresso di rilasciare tutti i file di Epstein”.

DONALD TRUMP: “NON ABBIAMO NULLA DA NASCONDERE”

In settimana, la Camera dei Rappresentanti voterà un disegno di legge per imporre la pubblicazione dei documenti. E nell’attesa, durante il weekend si è registrato il dietrofront del presidente Donald Trump sulla questione. In un post, il tycoon ha, infatti, invitato i repubblicani a votare a favore.

“I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei fascicoli su Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere, ed è ora di voltare pagina rispetto a questa bufala democratica perpetrata da lunatici della sinistra radicale per distogliere l’attenzione dal grande successo del Partito Repubblicano, inclusa la nostra recente vittoria sullo ‘shutdown’ democratico”, ha scritto infatti Trump su Truth Social, domenica sera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)