La storia di Martina Scialdone ad “Amore criminale” stasera su Rai 3

Veronica Pivetti e “Amore Criminale – Storie di femminicidio” dedicano la puntata in onda martedì 18 novembre alle 21.20 su Rai 3 alla memoria di Martina Scialdone, giovane avvocata romana di 34 anni. Martina, dopo una storia durata dieci anni, inizia una nuova relazione con Costantino Bonaiuti, zio del suo ex ragazzo. L’uomo – che ha sessant’anni – ha corteggiato Martina e lei – che in quel periodo soffre molto sia per la fine del rapporto precedente sia per la morte del padre a cui era legatissima – decide di accettare la proposta nonostante la grande differenza di età.

Ma dopo quasi 3 anni, il rapporto va in crisi e le differenze caratteriali vengono tutte fuori. Martina non vuole più stare con Costantino. Accetta di vederlo per un chiarimento e per fargli capire – ancora una volta – che lei vuole chiudere la relazione. L’uomo non lo accetta e quella serata finirà in tragedia.

Il programma è realizzato con il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e si avvale anche della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.