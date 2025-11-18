In seconda serata su Rai 3 la terza puntata di “Sopravvissute”

La terza puntata di “Sopravvissute”, in onda martedì 18 novembre alle 23.30 su Rai 3, porta in primo piano le storie di due donne coraggiose: Marina e Stefania, che saranno intervistate da Matilde D’Errico.

Nel 2018 Marina – che si è appena separata – incontra sul luogo di lavoro quello che diventerà il suo compagno. Ma il rapporto si trasforma rapidamente in una spirale di controllo: lui le impone come vestirsi, chi frequentare, come comportarsi. È una dinamica dolorosa, fatta di allontanamenti e riappacificazioni, di separazioni e ricadute. Un’altalena che va avanti fino al 2023, quando Marina trova la forza di chiudere la relazione e denunciare l’ultima aggressione.

La seconda parte della puntata è dedicata a Stefania. La donna – che in passato aveva lavorato come modella – racconta che nel 2022, durante uno shooting fotografico avvenuto in un luogo molto isolato, subisce un’aggressione sessuale da parte di un fotografo con cui aveva iniziato a collaborare. Dopo l’accaduto Stefania decide di indagare sul passato dell’uomo, scoprendo diversi abusi e molestie verso altre donne. Crea così un dossier dettagliato e lo consegna alle Forze dell’Ordine, contribuendo a proteggere tutte le altre donne.

In studio, a commentare le due vicende, sarà la professoressa Annamaria Giannini, psicologa e criminologa, docente all’università La Sapienza.

“Sopravvissute” è un programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, realizzato con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.