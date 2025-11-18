Il duo “Amore audio” torna con il brano “Ci salverà”

AMORE AUDIO: esce in radio e online ‘CI SALVERÀ’, il nuovo singolo del duo che mescola fast house e garage e pop (Panico Dischi)

“CI SALVERÀ” fuori per Panico Dischi, è il nuovo singolo degli Amore Audio, duo formato da Alessandro Scola e Luigi Lonetto.

Liberazione, rilascio, catarsi. Un tentativo disperato di lasciarsi tutto alle spalle, di mettere a tacere quella voce che continua ad infastidirci senza interruzioni.

«La voglia sfrenata di vivere quel dramma ci ha portati a sfiorare la disperazione totale. Ci siamo andati talmente vicini da pensare che non fosse poi così male rinunciare a tutto. La canzone racchiude quel momento lì. Il violentissimo scontro tra noi e il folle pensiero di arrendersi».

Seguono drop, sezioni ritmiche violente e breaks jungle/dnb.

«Tutto ciò che per un momento ci ha sconquassato il cervello adesso sconquasserà le batterie, i bassi e i sample», dicono gli Amore Audio.

La violenza del testo si poggia su una strumentale ancora più violenta, in cui armonie e progressioni si incastrano raccontando ciò che non si riuscirebbe a fare con semplici parole.

L’artwork di copertina del singolo, ancora una volta, come nel precedente singolo del duo, “Un modo”, pubblicato il 22 ottobre 2025, rappresenta un frammento del dipinto “La morte di Socrate”, del pittore francese Jacques-Louis David. È la posa disperata di chi sta servendo il veleno a Socrate, di chi sa che sta sbagliando ma che non può fare a meno di commettere quell’errore: “Resisti e fidati che lo sai che tanto la morte CI SALVERÀ”.