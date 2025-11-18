Frana a Cormons, trovati i corpi senza vita dei due dispersi. Esondazione del torrente Torre a Versa: decine di persone hanno cercato rifugio sui tetti, 300 gli sfollati

Il bilancio della frana e degli allagamenti che si sono abbattuti tra domenica notte e lunedì mattina, in provincia di Gorizia, tra Cormons e Versa, è di due vittime e 300 sfollati. Intorno alle 22 di ieri sera, lunedì 17 novembre, i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca dei dispersi a Cormons, hanno comunicato di aver individuato il corpo di Guerrina Skocaj, l’83enne travolta dalla frana che ha colpito la sua abitazione nella frazione di Brazzano. Solo quando le condizioni meteo lo hanno consentito, poco prima di mezzanotte, è avvenuto il recupero.

Poche ore prima il recupero invece dell’altra vittima, Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, vicino della donna che era intervenuto, insieme a un altro uomo, per salvare l’anziana, dopo che una valanga di fango aveva travolto la vecchia casa di tre piani. Invece, è sopraggiunta una nuova frana, travolgendolo. Salvo per miracolo l’altro soccorritore che ha riportato la frattura di una gamba.

ISTITUITA LA ZONA ROSSA

Le ricerche sono state condotte per tutta la giornata, dopo che, alle prime luci dell’alba, come conseguenza di ore di pioggia intensa, a Brazzano di Cormons (Gorizia), in Friuli Venezia Giulia, una porzione del Colle San Giorgio ha ceduto, precipitando su un gruppo di case. Le ricerche dei due dispersi, rese complesse dal maltempo, sono state condotte tra le macerie dai vigili del fuoco con le squadre Usar, cinofili ed escavatori. Per il pericolo di altri distacchi dal versante che ha ceduto e per consentire l’intervento dei soccorritori, è stata istituita la zona rossa e diverse famiglie che risiedono sotto la collina sono state sgomberate a titolo precauzionale.

ESONDATO UN TORRENTE, 300 SFOLLATI

Problemi si sono registrati inoltre in un raggio di dieci chilometri di distanza, nella località di Romans d’Isonzo, a Versa, a seguito dell’esondazione del torrente Torre: decine si persone si sono rifugiate sui tetti delle proprie abitazioni e al momento risultano evacuate circa 300 persone in tutta l’area.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)