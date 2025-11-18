Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis a “Belve” stasera su Rai 2. Sono i protagonisti dei faccia a faccia con Francesca Fagnani

Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Martedì 18 novembre, alle 21.20, saranno ospiti della terza puntata Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Francesca Fagnani nei suoi ormai celebri faccia a faccia si confronta, ogni settima, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, disposti a mettersi in gioco. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. “Belve” è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle La regia è di Mauro Stancati.