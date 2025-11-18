“Cultura. Il popolare e l’intellettuale” oggi su Rai Storia per “Un’epoca nuova”

Stasera su Rai Storia Un’epoca nuova” ci restituisce un grande affresco comunicativo che ha educato, divertito, commosso e informato l’Italia degli anni ’50

Alla fine della Seconda guerra mondiale, dopo un ventennio di censure e repressione del regime fascista, il Paese conosce una ritrovata energia per costruire una nuova società democratica, in cui la cultura accompagna il cammino dell’Italia verso un paese più moderno e consapevole delle sue potenzialità creative.

Ne parla Umberto Broccoli a “Un’epoca nuova” il programma Rai Cultura in onda martedì 18 novembre alle 21.10 su Rai Storia. Lo fa attraverso il giornalismo, l’editoria, il cinema, il teatro, le arte figurative, ma anche attraverso una cultura più popolare rappresentata dai fotoromanzi, i fumetti, nuove forme di architettura e di design. Il programma ci restituisce così, un grande affresco comunicativo che ha educato, divertito, commosso e informato l’Italia degli anni ’50.