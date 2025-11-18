Coppa Davis, anche Alcaraz rinuncia: la Spagna perde la sua stella

Alcaraz non ce la fa: salta la Coppa Davis come Sinner. Ufficiale il forfait del numero 1 del mondo: Munar e Carreño saranno i singolaristi spagnoli, Granollers e Martínez in doppio

Carlos Alcaraz è a Bologna. E da Bologna annuncia che tornerà a casa “con il cuore pesante”: niente Coppa Davis per il numero 1 del mondo, come Sinner. “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna- Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l’ora di aiutarci a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante”.

L’infortunio, certamente non grave, accusato nella finale delle Atp Finals di Torino contro Sinner, pesa come un macigno sulla vigilia del quarto di finale contro la Repubblica Ceca. Alcaraz deve fare i conti con “un edema muscolare alla gamba destra” e scendere in campo avrebbe comportato un alto rischio di infortunio proprio mentre c’è fermarsi e poi preparare la prossima stagione.

In Spagna avevano immaginato una gestione prudente: avrebbe giocato solo il singolare, e solo se si fosse arrivati ai quarti. Ma la prudenza non basta, a quanto pare. Jaume Munar e Pablo Carreño giocheranno i singolari, mentre Marcel Granollers e Pedro Martínez formeranno la coppia di doppio.

