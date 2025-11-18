“Black Hawk Down” di Ridley Scott oggi su Rai Movie: la trama del film

Martedì 18 novembre, alle 21.10, Rai Movie propone “Black Hawk Down”, film del 2001 diretto da Ridley Scott, basato sul libro omonimo di Mark Bowden: la trama

Martedì 18 novembre, alle 21.10, Rai Movie propone “Black Hawk Down”, film del 2001 diretto da Ridley Scott, basato sul libro omonimo di Mark Bowden.

La storia racconta la battaglia di Mogadiscio del 1993, durante la quale un’operazione militare statunitense per catturare alcuni complici di Mohammed Farah Aidid – potente signore della guerra somalo che ha dichiarato guerra al personale dell’Onu e riduce alla fame la popolazione già stremata dalla guerra civile – si trasforma in un disastro.

Due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti, e i soldati americani devono combattere per sopravvivere in una città ostile. Il film, che ha ricevuto numerose candidature ai Premi Oscar 2002, si è aggiudicato due statuette: miglior sonoro e miglior montaggio.