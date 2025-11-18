“Adagio” in una Roma crepuscolare in prima Tv stasera su Rai 4: la trama

Ambientato in una Roma crepuscolare, “Adagio”, in onda martedì 18 novembre alle 21.20 in prima visione su Rai 4: la trama del film

Un intenso noir urbano diretto da Stefano Sollima, già autore di “Romanzo criminale. La serie”, “Suburra” e “Soldado”: è “Adagio”, in onda martedì 18 novembre alle 21.20 in prima visione su Rai 4. Ambientato in una Roma crepuscolare, il film intreccia le vite di tre uomini – un ex criminale, un poliziotto corrotto e un giovane coinvolto in un ricatto – durante una sola, inesorabile notte.

Mentre nella Capitale si consuma una serie di vendette e regolamenti di conti, il giovane Manuel tenta di fuggire da un poliziotto che lo vuole morto, ma la sua strada si incrocia con quelle di due ex “colleghi” di suo padre, vecchi malavitosi costretti a fare i conti con le proprie colpe.

Sullo sfondo, una città sospesa e decadente che diventa metafora del disfacimento morale. Interpretato da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini, “Adagio” è un racconto di colpa e redenzione, girato con lo stile teso e visivamente potente che contraddistingue il cinema di Sollima.