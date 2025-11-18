A “Elisir” stamani su Rai 3 l’intervento alla prostata

L’intervento chirurgico alla prostata, per trattare un tumore o dell’ipertrofia prostatica benigna. Quali sono oggi le tecniche a disposizione? Da cosa dipende la scelta del tipo di trattamento? A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 18 novembre alle 10.55 su Rai 3 – se ne parla in studio Bernardo Rocco, direttore dell’Unità Operativa Clinica Urologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Per la rubrica “Mangiarsano”, poi, Laura Ross, nutrizionista e direttore del Reparto Alimentazione Nutrizione e Salute presso l’Istituto Superiore di Sanità, si sofferma sui cibi integrali, alimenti che sono o derivano dai cereali integrali, ovvero tutte le piante della famiglia delle graminacee: frumento, riso, farro, orzo, segale, avena. Nella maggior parte dei casi fanno bene e hanno benefici per la salute grazie al contenuto di fibre alimentari e micronutrienti.

Nello spazio “Come si fa”, infine, obiettivo sulla ricetta medica, documento redatto da un medico abilitato che permette al paziente di ottenere farmaci, visite specialistiche o esami diagnostici. Le due tipologie principali sono la ricetta rossa (elettronica) e la ricetta bianca. A dare tutte le indicazioni, in studio, Francesca Lomastro, medico di famiglia.