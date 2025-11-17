Un cast di stelle per “Silverado” stasera su Rai Movie: la trama del film

Il film western “Silverado”, per la regia di Laurence Kasdan, in onda lunedì 17 novembre alle 21.10 su Rai Movie. Con Scott Glenn, Rosanna Arquette: la trama

Quattro pistoleri, ingiustamente perseguitati dalla legge, uniscono le loro forze e vanno a Silverado, una cittadina sperduta del West, che giudicano promettente per rifarsi una vita. Lì trovano un tiranno locale che, spalleggiato dallo sceriffo, rende la vita impossibile a tutti e comincia a perseguitare anche i nuovi arrivati. E i quattro non ci stanno. È il film western “Silverado”, per la regia di Laurence Kasdan, in onda lunedì 17 novembre alle 21.10 su Rai Movie. Con Scott Glenn, Rosanna Arquette, Kevin Kline, Kevin Costner, Danny Glover, Jeff Goldblum.