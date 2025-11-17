Su Rai 4 Sean Penn è “The Gunman”: la trama del film d’azione diretto da Pierre Morel

È il premio Oscar Sean Penn – affiancato da Javier Bardem e Mark Rylance, anch’essi premi Oscar – il protagonista del film d’azione “The Gunman” stasera su Rai 4: la trama

È il premio Oscar Sean Penn – affiancato da Javier Bardem e Mark Rylance, anch’essi premi Oscar – il protagonista del film d’azione “The Gunman” (2015), diretto da Pierre Morel, in onda lunedì 17 novembre alle 21.20 su Rai 4. Jim Terrier, ex agente delle forze speciali internazionali, vive in Africa cercando di lasciarsi alle spalle una vita di missioni segrete e violenza.

Ma quando sopravvive a un attentato mirato, capisce di essere diventato il bersaglio di un complotto che coinvolge i vertici della sicurezza globale. Costretto a fuggire e a tornare in azione, Jim deve scoprire chi lo ha tradito e proteggere la donna che ama, Anna, in una corsa contro il tempo che lo porterà da Londra a Barcellona fino alla giungla congolese. Girato tra tre continenti e caratterizzato da spettacolari sequenze d’azione e da un forte sottotesto politico, “The Gunman” offre una prova di Sean Penn, impegnato in un ruolo da “action hero” atipico, ma carismatico.