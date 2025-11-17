SHAMA24K presenta il nuovo singolo “ADDIO”

Un viaggio emotivo tra ombre e rinascita: l’artista Shamak24 affronta sé stesso e sceglie la luce nel nuovo singolo “ADDIO”

SHAMA24K pubblica, su tutte le piattaforme digitali “ADDIO”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Hustle Music Group.

Il brano nasce da una profonda riflessione personale: “Addio” è un confronto diretto e senza compromessi con la parte più oscura dell’artista, quella voce interiore che spesso lo trattiene dall’essere la versione più autentica e completa di sé stesso. In questo nuovo singolo, Shama24k mette in scena un vero e proprio dialogo interiore, una frattura emotiva tra Gabriele – l’uomo, con la sua fragilità e il bisogno di luce – e Shama – l’artista, forza creativa ma anche portatore di conflitti e ombre.

“ADDIO” rappresenta la scelta di lasciare andare ciò che soffoca, limita e trattiene, per abbracciare una rinascita consapevole. La dualità tra luce e buio, forza e vulnerabilità, attraversa ogni verso, dando vita a una narrazione intima e liberatoria. È il racconto di un addio non rivolto agli altri, ma a una parte di sé: quella che spesso impedisce di crescere, di migliorare e di splendere appieno.

Uno dei passaggi più intensi del brano si concentra proprio su questo distacco necessario, trasformando la lotta interiore in un atto di coraggio. Attraverso immagini emozionali taglienti e una scrittura che non teme di scavare sotto pelle, Shama24k racconta cosa significa convivere con lati opposti della propria identità e prendere la decisione – dolorosa ma salvifica – di andare avanti, anche quando farlo sembra impossibile.

Negli ultimi mesi SHAMA24K sta confermando la propria presenza nella scena musicale italiana, ritagliandosi un posto sempre più definito grazie al suo stile personale e alla capacità di raccontare l’animo umano senza filtri. Il 28 ottobre ha aperto ai Magazzini Generali di Milano il live di Plant, portando sul palco un’energia intensa e dimostrando ancora una volta la solidità della sua crescita artistica.

Con “Addio”, SHAMA24K prosegue il suo percorso musicale mettendo al centro verità, introspezione e rinascita, invitando chi ascolta a fare lo stesso viaggio dentro sé stesso. Un nuovo capitolo, una nuova consapevolezza, e l’inizio di qualcosa di ancora più grande.