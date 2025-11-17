Problemidifase pubblica il nuovo album “tutto quello di cui avevamo bisogno”

“tutto quello di cui avevamo bisogno” è il nuovo album di problemidifase, disponibile da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme di streaming digitale

Un rullino che prende vita, che si riavvolge e si sviluppa come una serie di vecchie istantanee in cui riconoscersi. Immagini sbiadite che riprendono colore, frammenti di esperienze e volti che tornano a raccontare qualcosa di noi: “tutto quello di cui avevamo bisogno” raccoglie attimi che sembravano definitivi e che, una volta sparsi sul tavolo, rivelano la loro natura provvisoria.

Il nuovo album è un viaggio breve ma intenso, che attraversa le fasi post-adolescenziali e restituisce una sintesi limpida, in cui ogni brano possiede un carattere, uno stile e un intento preciso. Tra questi, “altrove” diventa il punto di equilibrio: un brano che racconta il paradosso di sentirsi lontani anche quando si è vicini. Elettronica, glitch e arpeggi nostalgici avvolgono le voci di Samuele (problemidifase) e Simone (Laurino), coinquilini e complici di un incontro musicale che trasforma la distanza in un dialogo sonoro tra sensibilità diverse.

Con questo nuovo album, il collettivo continua a esplorare le fragilità e le contraddizioni del periodo post-adolescenziale: un contenitore di immagini e sensazioni che si nutre di paure, crescita e relazioni. Piccole fotografie emotive che raccontano un disagio personale con sincerità e spontaneità, nella speranza che chi ascolta possa riconoscersi e sentirsi, anche solo per un attimo, un po’ meno solo.