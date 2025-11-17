Panasonic digitalizza la produzione per Deltec segnando una svolta nella logistica

DELTEC Group, fornitore leader di EMS specializzato in assemblaggi elettronici di alta qualità, ha collaborato con Panasonic e i suoi partner Inovaxe e B4Creation

DELTEC Group, fornitore leader di EMS specializzato in assemblaggi elettronici di alta qualità, ha collaborato con Panasonic e i suoi partner Inovaxe e B4Creation per digitalizzare la sua produzione di Surface Mount Technology (SMT). Questo segna un significativo balzo in avanti nella logistica dei materiali, nella tracciabilità e nell’efficienza della produzione nello stabilimento bavarese di 30.000m2 del Gruppo DELTEC a Furth im Wald, in Germania.

Affrontare la sfida della trasparenza e dell’efficienza dei materiali

Con sistemi frammentati, stoccaggio non strutturato dei materiali, raccolta manuale dei dati e mancanza di tracciabilità end-to-end, DELTEC Group aveva bisogno di semplificare le operazioni, migliorare la movimentazione dei materiali e ridurre drasticamente i tempi di ricerca. Ciò avrebbe dato visibilità in tempo reale sui KPI e sull’efficacia complessiva delle apparecchiature, cercando inoltre di prevenire tempi di fermo non pianificati e cambi di produzione prolungati.

DELTEC Group ha implementato un sistema di produzione e gestione dei materiali completamente integrato Just in Time (JIT) e Just in Sequence (JIS). Il tutto è stato reso possibile dal software PanaCIM di Panasonic per l’esecuzione della produzione, dalle soluzioni di archiviazione intelligente di Inovaxe e dalla piattaforma di tracciabilità di B4Creation. Questo comprende la logistica di magazzino, la produzione SMT , la produzione PTH, l’assemblaggio manuale e la configurazione del prodotto finale.

Logistica intelligente dei materiali per la massima efficienza

Le principali innovazioni della trasformazione digitale del Gruppo DELTEC includono:

Guida pick-by-light e stoccaggio strutturato per un kitting più rapido e tempi di ricerca ridotti.

Verifica intelligente della bobina e tracciamento della posizione per eliminare gli errori di caricamento.

Monitoraggio dell’inventario in tempo reale e conteggio automatico dei cicli per ottimizzare i livelli delle scorte.

Sistema di stoccaggio a carosello verticale Kardex Pater Noster per ottimizzare la disponibilità del materiale in officina e risparmiare spazio.

I materiali vengono tracciati, dal ricevimento alla macchina con il sistema Reel ID di PanaCIM. Ciò consente la pianificazione predittiva, il rifornimento automatizzato e la piena visibilità delle ubicazioni e delle quantità dei componenti.

Linea SMT di fascia alta per una produzione scalabile

La produzione SMT del Gruppo DELTEC comprende ora una macchina serigrafica SPG2 per la stesura della pasta saldante alta precisione; le macchine di posizionamento modulari NPM-W2, NPM-WX e NPM-DX di Panasonic; e software di monitoraggio automatizzato della produzione e strumenti di manutenzione intelligenti. Tutti i dati sono gestiti digitalmente attraverso il sistema di esecuzione della produzione PanaCIM.

Tracciabilità avanzata e automazione dei KPI

Oltre alla logistica dei materiali, Panasonic e B4Creation hanno introdotto una nuova linea THT con software di tracciabilità integrata nella macchina e Traceability By Design (TBD). Ciò automatizza la configurazione del prodotto, il rilevamento dei difetti e la gestione dei materiali, generando KPI in tempo reale, tra cui First Pass Yield (FPY) e OEE.

“La soluzione PanaCIM è un punto di svolta per i nostri dipendenti. Puoi vedere esattamente dove si trova il materiale e prepararlo in modo efficiente. Di conseguenza, i tempi di prelievo e ricerca sono stati drasticamente ridotti. La generazione automatizzata di KPI ci offre la piena trasparenza delle nostre prestazioni di produzione, in ogni momento, ed evidenzia immediatamente dove dobbiamo agire per migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza”, ha dichiarato Thomas Fischer, Head of Technology and Maintenance di DELTEC Group.

Per leggere il case study completo del Gruppo DELTEC, clicca qui: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/case-studies/digital-transformation-smt-production-efficient-material-machine