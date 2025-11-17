Oroscopo di oggi, lunedì 17 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 17 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’atmosfera nella coppia è più distesa e seppure le questioni di principio ci vedano ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene. La salute è buona, però dovremmo sin da ora fare l’iscrizione in palestra. Ci aiuterà a mantenerci in forma.
Toro
È una giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non possiamo riposare sugli allori, Venere ci invita a un esame interiore. Buono lo spirito pratico con cui portiamo avanti le nostre idee. Adattiamole alla situazione attuale.
Gemelli
Si preannuncia un sabato radioso, grazie alla Luna in Bilancia. Una miscela ben dosata di razionalità e fantasia lo rende perfetto per le attività creative. Un punto a favore ce lo regala Plutone, che inizia a solleticare il desiderio di incontri ed esperienze nuove.
Cancro
La Luna in Bilancia ci complica un po’ le cose soprattutto a livello professionale e affettivo. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o famiglia? Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non ci permette di apprezzare la fortuna che ci è capitata.
Leone
Con il favore della Luna, ogni cosa appare all’altezza delle nostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggio istruttivo, una mostra d’arte. Oggi può succedere proprio di tutto: noi cuori solitari innamorarci perdutamente e le coppie scoppiare.
Vergine
Si aprono nuovi sbocchi professionali e se coltiviamo la fiducia nelle nostre possibilità, otteniamo risultati al di sopra delle più rosee speranze. Investiamo l’energia a disposizione per definire i nostri spazi e non permettiamo intrusioni nei nostri affari.
Bilancia
La sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressiona favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative. Siamo animati da un filo di vivacità promosso da Mercurio. Dinamismo e forza di volontà ci accompagnano.
Scorpione
Il forte ascendente che abbiamo sugli altri, insieme alla nostra tenacia, ci consentono di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, dobbiamo ogni tanto moderare la velocità.
Sagittario
A rimetterci in sesto arriva la Luna dalla Bilancia, noto intermediario astrale, che promette una fase pacifica, serena, ma affatto noiosa. Ideale per incontrare gli amici, dedicarci al benessere, affrontare con coraggio una questione spinosa.
Capricorno
Un progetto ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo il suo consiglio. Voglia di riposo e di complicità, ma non siamo noi a condurre il gioco. La passione felicemente ci sorprende.
Acquario
Pronti ad approfittare della Luna e dell’occasione di un breve viaggio, per lasciare a casa i problemi e per rilassarci nel modo che preferiamo? Concediamoci una bella visita a una città d’arte, senza preoccupazioni, ritardi o code in autostrada.
Pesci
La positività del ritmo odierno è l’elasticità mentale. Facciamola nostra, accogliamo con ironia anche le situazioni più confuse. Si preannunciano incontri da togliere il sonno. Che l’amore della nostra vita sia dietro l’angolo?