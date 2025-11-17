“Nemiche Amiche” con Julia Roberts e Susan Sarandon su Rai 5: la trama


Il film di Chris Columbus “Nemiche Amiche”, in onda lunedì 17 novembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast Julia Roberts e Susan Sarandon: la trama

nemiche amiche

New York City, anni ’90. La fotografa Isabel, fidanzata con il divorziato Luke, si appresta a divenire matrigna dei suoi due figli. Jackie, madre naturale, non la ritiene adatta. Un duro segreto potrebbe però avvicinare le due donne. E’ il film di Chris Columbus “Nemiche Amiche”, in onda lunedì 17 novembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken, Mary Louise Wilson.