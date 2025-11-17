MUSH BEATS presenta il nuovo album “IZAKAYA”

Il producer veneto Mush Beats torna con “Izakaya”: un viaggio tra campioni giapponesi e rap underground

MUSH BEATS pubblica, su tutte le piattaforme digitali “IZAKAYA”, il suo nuovo album, un progetto che ridefinisce i confini del beatmaking italiano.

Con “Izakaya”, il produttore veneziano Mush Beats costruisce un universo sonoro interamente basato su campioni giapponesi, fondendo l’estetica del Sol Levante con la cruda energia dell’hip hop underground. Il risultato è un disco che unisce atmosfere rarefatte e notturne a groove moderni, tenendo insieme tradizione e innovazione senza mai perdere l’identità street.

Come in un izakaya — il tipico locale giapponese dove ci si incontra per bere e condividere storie — il progetto raccoglie rapper e voci provenienti da tutto il Veneto e da altre regioni italiane. Stili, timbri e immaginari diversi si intrecciano sotto una direzione artistica coerente, dando vita a un racconto corale fatto di barre introspettive, ego trip e riflessioni di strada.

“Izakaya” è un invito a sedersi al bancone e lasciarsi trasportare da sapori e suggestioni orientali, in un viaggio che parla di ricerca personale, disciplina e contaminazione culturale. Un omaggio alla cultura giapponese che non si limita all’estetica, ma entra nel cuore delle strofe attraverso riferimenti culinari, cinematografici e storici.

La tracklist si apre con un’intro strumentale arricchita da una skit dell’iconico film nipponico “Tampopo”: la scena del vecchio maestro che spiega al giovane l’arte di mangiare il ramen diventa un parallelismo perfetto, invitando l’ascoltatore a gustare il disco nel modo più autentico e profondo.

Dal primo beat all’ultimo verso, il progetto attraversa atmosfere dense e cinematografiche, passando da momenti più meditativi a vere esplosioni di attitudine hip hop. Ogni artista coinvolto prende posto al tavolo, aggiungendo sapori diversi a un menu sonoro ricco, essenziale e visionario.

Il sound firmato Mush Beats conferma una produzione raffinata e riconoscibile, capace di guardare all’estero e al passato senza perdere un passo nel presente. Con “Izakaya”, Mush Beats si impone come una delle figure più solide e coerenti della nuova scena produttiva veneta — e un riferimento crescente nel panorama nazionale.