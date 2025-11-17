“Lo Spaesato” su Rai 2 oggi è a Noto tra credenze speciali e tradizioni

Capitale del Barocco e patrimonio dell’Umanità Unesco, è Noto a ospitare Teo Mammuccari e “Lo Spaesato”, il programma prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time, in onda lunedì 17 novembre alle 21.20 su Rai 2. Mammucari viene a conoscenza di pratiche ancestrali in grado – secondo gli esperti locali – di guarire dai morsi velenosi, di eliminare ogni negatività e di regalare la felicità in amore, e spiega che, su questi argomenti, tutti si dividono in: Babbi (ovvero i creduloni) e Malfidati (cioè coloro che sono scettici).

Eppure, a Noto l’apparecchio che rivela i fantasmi si è acceso, il pubblico del teatro ha visto coi suoi occhi quei pantaloni appesi al soffitto, e qualcuno di notte ha annodato le trecce ai cavalli! Tra filtri e pozioni, rabdomanti e peperoncini, si farà luce su tutti i misteri, fino alla spettacolare festa finale da milioni e milioni di petali colorati: la celeberrima Infiorata di Noto.