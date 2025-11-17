La storia di Marco Camandona a “Nuovi Eroi” oggi su Rai 3

Marco Camandona è un alpinista di fama internazionale che ha fatto diventare la sua passione per la montagna uno strumento di aiuto per gli altri: lo racconta Nuovi Eroi su Rai 3

Marco Camandona è un alpinista di fama internazionale che ha fatto diventare la sua passione per la montagna uno strumento di aiuto per gli altri aprendo un orfanotrofio in Nepal. Da oltre 10 anni la casa-famiglia “Sanonani” (“Piccolo bambino”), con l’aiuto di diverse figure professionali locali, assiste decine di bambini e famiglie in difficoltà. L’impegno in questo progetto non è passato inosservato ed è valso a Marco l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. La sua storia è al centro dell’appuntamento con “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda lunedì 17 novembre alle 20.15 su Rai 3. A guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.