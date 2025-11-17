La scoperta dell’alba, un film di Susanna Nicchiarelli, nella notte su Rai 5: la trama

Tratto dall’omonimo romanzo di Walter Veltroni,, il film di e con Susanna Nicchiarelli “La scoperta dell’alba”, in onda martedì 18 novembre alle 24.00 su Rai 5: la trama

Nel 1981 il professor Mario Tessandori viene ucciso dai brigatisti a Roma. Spira tra le braccia dell’amico Lucio Astengo, che di lì a poco scompare senza lasciare traccia. Trent’anni dopo, le figlie Barbara e Caterina, tornando nella vecchia casa al mare, scoprono un telefono inspiegabilmente ancora funzionante che le collega al loro passato.

È la storia del film di e con Susanna Nicchiarelli “La scoperta dell’alba”, in onda martedì 18 novembre alle 24.00 su Rai 5. Tratto dall’omonimo romanzo di Walter Veltroni, il film è interpretato anche da Margherita Buy, Sergio Rubini, Lino Guanciale, Sara Fabiano, Anita Cappucci Scudery, Gabriele Spinelli.